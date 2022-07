هزة أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة كاليفورنيا

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تسجيل الهزة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمي، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

وأشار مركز التحذير الوطني من التسونامي في الولايات المتحدة إلى أنه ليس من المتوقع حدوث موجة من هذا النوع جراء الهزة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية في منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية في المنطقة.

6.2 magnitude earthquake off Cape Mendocino, 45 miles SW of Eureka. NO TSUNAMI THREAT. Moderate to strong shaking in parts of our area, especially Eureka south to Petrolia. Some minor damage reported due to fallen household objects. Did you feel it? https://t.co/XHJC3Y3GgN https://t.co/gPnxtiY7MZ

— NWS Eureka (@NWSEureka) December 20, 2021