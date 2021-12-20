الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة كاليفورنيا

21 - ديسمبر - 2021
هزة

هزة

A A A
طباعة المقال

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم تسجيل الهزة في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمي، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

وأشار مركز التحذير الوطني من التسونامي في الولايات المتحدة إلى أنه ليس من المتوقع حدوث موجة من هذا النوع جراء الهزة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية في منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية في المنطقة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

ألمانيا
مخاوف من انهيار المرافق في ألمانيا
ألكسندر لوكاشينكو
"سنردّ على الفور".. الرئيس البلاروسي يهدّد دول الغرب
وزير الدفاع الكويتي الأسبق "خالد الجراح"
الكويت تلاحق وزير الدفاع الأسبق من خلال القضاء الأميركي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
بعلبك - الهرمل
في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
إيلي الخوند
أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه