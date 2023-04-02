هزة أرضية تضرب ولاية قسطمونو شمال تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية قسطمونو شمالي تركيا، منتصف ليل السبت/ الأحد.

وأفادت بيانات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” اليوم الأحد، بأن الهزة الأرضية وقعت مساء عند الساعة 21:24 بتوقيت غرينتش.

واشارت إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 11.83 كيلومترا، وكان مركزها قضاء “إحسان غازي”.

يذكر أن زلزالا عنيفا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا في المباني والممتلكات بالبلدين.