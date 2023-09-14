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هزة أرضية شمالي المغرب.. والأهالي يخرجون للشوارع

منذ 12 دقيقة
هزة أرضية

هزة أرضية

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ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات بمركز زلزال الحوز شمالي المغرب خلال ساعات الليل، شعر بها سكان إقليم تارودانت حيث سادت حالة من الهلع واضطر الأهالي للخروج إلى الشوارع.

ويعدّ إقليم الحوز جنوب غرب مراكش بؤرة الزلزال، والأكثر تضررا، في الوقت الذي سُوّيت فيه بعض القرى بالأرض.

يشار إلى أن زلزال الحوز الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية، يعدّ الأعنف من نوعه منذ قرن، ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة إلى اليوم الثالث بقوة أقل، وكان أغلب الضحايا والمصابين من سكان القرى الجبلية، الذين يقطنون في بيوت مبنية بطرق تقليدية تعتمد على الطين والقصب.

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