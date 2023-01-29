الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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هزّة أرضيّة تضرُب الساحل السوري.. ويشعر بها سكان طرابلس

منذ ساعة واحدة
هزة أرضية

هزة أرضية

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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل السوري.

وقال المركز التابع لوزارة النفط، إنّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي فيه، رصدت الهزة على بعد 22 كيلومتراً، شمال غرب مدينة اللاذقية، وعلى عمق 13 كيلومتراً. وشعر بالهزة أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس.

كما يشار إلى أنّ سكان مدينة طرابلس والشمال في لبنان، شعروا بهزة أرضية استمرت لثوان عدّة.

وكان المركز أعلن في 21 من الشهر الجاري تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة حمص، وسط البلاد، الأولى بقوة 4.3 درجات على مسافة 30 كيلومتراً شمال غرب حمص وعلى الحدود السورية اللّبنانية.

أما الثانية فكانت بقوة 4.2 درجات وعلى مسافة 39 غرب المدينة وعلى الحدود مع لبنان.

 

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