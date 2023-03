أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أنّ هزة بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت ولاية أضنة، جنوبي تركيا.

وكان العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، قد أعاد قبل يومين، نشر تغريدة لمعهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي جاء فيها: “من المرجح حدوث هزة ارتدادية أقوى في تركيا الوسطى أو في محيطها في الأيام القليلة المقبلة”.

A stronger (after)shock is possible in or around Central Turkiye in the next few days.

— SSGEOS (@ssgeos) March 27, 2023