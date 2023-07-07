هكذا تُخفّف الصين من درجات الحرارة المُرتفعة

فتحت مُدن في جميع أنحاء الصين ملاجئها من الغارات الجوية لتزويد السكان بالراحة من الحرارة، حيث بدأت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في جميع أنحاء البلاد في حصد الأرواح.

ويشهد شمال الصين سلسلة مع درجات الحرارة القياسية، يضاعف من حدتها الجفاف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت بكين عن أكثر من تسعة أيام متتالية مع درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، وفقاً لمركز المناخ الوطني.

أعلنت مدن، بما في ذلك هانغتشو على الساحل الشرقي للصين، ووهان في وسط البلاد، وشيجياتشوانغ في مقاطعة هيبي المجاورة لبكين خلال الأسبوع الماضي، عن فتح ملاجئ الغارات الجوية للسكان الذين يسعون إلى الهروب من الحر.

وأصدرت السلطات تنبيهات صحية وعلقت العمل في الهواء الطلق في العاصمة وأماكن أخرى.

حتى الآن، وقعت حالتا وفاة في بكين بسبب الحر الشديد. قالت السلطات الصحية إن مرشدا سياحيا انهار وتوفي يوم الأحد بضربة شمس أثناء قيامه بجولة في القصر الصيفي.

وقالت السلطات الصحيّة في مدينة شاوشينغ المُجاورة لهانغتشو، إنها سجّلت حالات وفاة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، لكنها لم تحدّد أي تفاصيل.

واستخدمت مدن صينية مثل تشونغتشينغ، وهي مدينة تقع في الجنوب الغربي تشتهر بصيفها الحار، منذ سنوات أنفاق الغارات الجوية كمراكز تبريد عامّة.

غالباً ما تكون الملاجئ مُجهّزة في مناطق جلوس وتوفّر الوصول إلى المياه والمرطبات والعلاج من ضربات الشمس، وفي بعض الحالات وسائل الراحة مثل “الواي فاي” وأجهزة التلفزيون ومعدات تنس الطاولة.