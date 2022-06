هكذا رد دونالد ترامب على سقوط جو بايدن

وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوط الرئيس الاميركي جو بايدن اثر تعرضه للسقوط خلال قيادته لدراجته النارية السبت، لاتزال التعليقات مستمرة حتى الساعة.

فبينما تفاعل كثير من الأميركيين مع فيديو السقوط عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يغب الرئيس السابق دونالد ترمب عن الإبداء برأيه.

فقد نشر ترمب عبر حسابه في موقع Truth Social، مقطع فيديو مفبرك، أظهر فيه نفسه وهو يمارس رياضة الغولف.

إلا أن الرئيس السابق ربط ضربه للكرة مع الفيديو الذي أظهر لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته، فظهر وكأنه استهدف رأس بايدن بكرته.

BREAKING: Former President of the United States of America, Donald J. Trump, takes to Truth Social to comment on Joe Biden's recent bicycling mishap with golfing video mocking the situation 😆 pic.twitter.com/hGpdiCIXSB

— JCITY IS CANCELLED 🚫 (@2HOT4AMC) June 18, 2022