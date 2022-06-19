هكذا رد دونالد ترامب على سقوط جو بايدن

وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سقوط الرئيس الاميركي جو بايدن اثر تعرضه للسقوط خلال قيادته لدراجته النارية السبت، لاتزال التعليقات مستمرة حتى الساعة.

فبينما تفاعل كثير من الأميركيين مع فيديو السقوط عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يغب الرئيس السابق دونالد ترمب عن الإبداء برأيه.

فقد نشر ترمب عبر حسابه في موقع Truth Social، مقطع فيديو مفبرك، أظهر فيه نفسه وهو يمارس رياضة الغولف.

إلا أن الرئيس السابق ربط ضربه للكرة مع الفيديو الذي أظهر لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته، فظهر وكأنه استهدف رأس بايدن بكرته.

BREAKING: Former President of the United States of America, Donald J. Trump, takes to Truth Social to comment on Joe Biden's recent bicycling mishap with golfing video mocking the situation 😆 pic.twitter.com/hGpdiCIXSB — JCITY IS CANCELLED 🚫 (@2HOT4AMC) June 18, 2022

وقد أثار الفيديو المزيف غضب النقاد من مؤيدي الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما تفاعل معه مؤيديو ترمب.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان نشر قبل ساعات فيديو أظهر لحظة سقوط الرئيس الأميركي جو بايدن من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صور.

فيما أكد الرئيس بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحافيين، أنه بخير، مشيراً إلى أن قدميه علقتا.

وقضى في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة،

بعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بخير إثر تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، أمس السبت، لا تزال التعليقات مستمرة.

فبينما تفاعل كثير من الأميركيين مع فيديو السقوط عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يغب الرئيس السابق دونالد ترمب عن الإبداء برأيه.

فقد نشر ترمب عبر حسابه في موقع Truth Social، مقطع فيديو مفبرك، أظهر فيه نفسه وهو يمارس رياضة الغولف.

إلا أن الرئيس السابق ربط ضربه للكرة مع الفيديو الذي أظهر لحظة سقوط الرئيس جو بايدن من على دراجته، فظهر وكأنه استهدف رأس بايدن بكرته.

وقد أثار الفيديو المزيف غضب النقاد من مؤيدي الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما تفاعل معه مؤيديو ترمب.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان نشر قبل ساعات فيديو أظهر لحظة سقوط الرئيس الأميركي جو بايدن من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صور.

فيما أكد الرئيس بعد الحادث الذي وقع أمام تجمع للصحافيين، أنه بخير، مشيراً إلى أن قدميه علقتا.

وقضى في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

يشار إلى أن صحة بايدن البالغ من العمر 79 عاما، كانت أثارت سابقاً بعض التساؤلات، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، التي عينت حديثاً خلفاً لجين ساكي، أكدت قبل أيام أنه في أفضل أحواله، وأن صحته ممتازة، بل ولا يمكن لشاب أن يجاريه!