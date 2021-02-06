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هكذا علقت إيران على موقف بايدن تجاه اليمن

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 8:09 مساءً
الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن الموقف الأمريكي الجديد إزاء حرب اليمن يمكن أن يكون ”خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي“، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستنهي دعمها للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قوله:“وقف الدعم… للتحالف السعودي، إن لم يكن مناورة سياسية، يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي“.

وقال بايدن، يوم الخميس، إن الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن“يجب أن تنتهي“.

كما عيّن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ”تيموثي ليندركينج“ مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى اليمن في مسعى إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإنهاء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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