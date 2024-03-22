هليكوبتر إسرائيلية تقتل مقاوما فلسطينيا في الضفة الغربية

قتلت هليكوبتر تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة فلسطينيا في الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهليكوبتر العسكرية طاردت مسلحا فلسطينيا فتح النار على مركبة إسرائيلية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتله بعد تبادل لإطلاق النار استمر ساعات.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن إطلاق النار على المركبة لم يسفر عن إصابات، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن ما يصل إلى سبعة أشخاص أصيبوا.

وأصيب 4 جنود إسرائيليين، اليوم الجمعة، في اشتباك مع مقاوم فلسطيني غرب رام الله.

حيث أطلق المقاوم الفلسطيني النار تجاه حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله.

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مروحية وطائرات بدون طيار خلال العملية التي تتواصل منذ أكثر من 3 ساعات.

وخلال الاشتباك مع المسلح، جُرح 4 جنود إسرائيليين، إصابة أحدهم خطيرة.

وتصاعد التوتر في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، بحسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية.

واستشهد أكثر من 350 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ ذلك الحين على يد قوات الأمن أو في اشتباكات مع مستوطنين يهود متطرفين، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 13 إسرائيليا على يد مقاومين فلسطينيين، وفقا للبيانات التي نشرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.