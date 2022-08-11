هل أجرى مسؤولون روس تدريبات في إيران؟

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين من روسيا تدرّبوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق يتعلق بنقل طائرات مسيرة بين البلدين.

وقال مسؤولون أميركيون الشهر الماضي إن واشنطن تعتقد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيّرة، ومنها طائرات يمكن تسليحها، وأن مسؤولين روسًا زاروا إيران لمشاهدة طائرات بدون طيار هجومية.

وأثار هذا الادعاء مخاوف من أن إيران، التي تزوّد حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مسيّرة، تدعم روسيا الآن في حربها بأوكرانيا.

وزير الخارجية الإيراني نفى الزعم في ذاك الوقت، بل واتصل هاتفيًا بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.

وأثناء إفادة عبر الهاتف، قال “فيدانت باتيل”، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن المسؤولين الروس أجروا تدريبات في إيران “خلال الأسابيع العديدة الماضية”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “ستطبق بقوة” عقوباتها على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية، موضحًا أن عمليات نقل الطائرات المسيرة بين البلدين “يُحتمل أن تخضع للعقوبات بموجب العديد من السلطات”.

وتابع: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن استخدام إيران للطائرات المسيرة وانتشارها. لقد استُخدمت في مهاجمة القوات الأميركية وشركائنا في المنطقة وكيانات الشحن الدولية”.