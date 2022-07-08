هل تؤثّر استقالة جونسون على دعم الناتو لأوكرانيا؟

علّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارين جان بيير” على استقالة رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، مؤكدةً أنها لن تؤثر على استمرار عمل الناتو في دعم أوكرانيا.

في هذا الشأن، قالت جان بيير: “تحالفنا مع المملكة المتحدة يبقى قويًا. المشاركون في قمة الناتو التاريخية في مدريد وافقوا على مواصلة دعم أوكرانيا. وهذا لن يتغير”.

وكان بوريس جونسون، الذي خلف في هذا المنصب “تيريزا ماي” في عام 2019، قد أعلن الخميس 7 تموز أنه تنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

هذا وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعارضون استمرار جونسون في شغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وتوجّه جونسون للاستقالة بعدما وصل عدد المسؤولين من بينهم وزراء ومستشارين، الذين استقالوا من الحكومة إلى أكثر من 52 شخصًا، ومن بينهم وزيرة التعليم ميشيل دونيلان، وذلك بعد أقل من 36 ساعة على تعيينها في منصبها.

وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق “كريس بينشر” في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في شباط.