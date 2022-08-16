الأربعاء 18 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تؤجّل ألمانيا إغلاق آخر 3 محطّات نووية؟

منذ 52 دقيقة
A A A
طباعة المقال

نفت الحكومة الألمانية تقريرًا إعلاميًا بأنها قررت تأجيل إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد، لافتةً الى أنها ستتخذ قرارها النهائي عندما تتلقى نتائج اختبارات جارية حاليا.

ومن المتوقَّع إغلاق تلك المحطات بحلول نهاية العام بموجب تشريع استحدثته حكومة المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل”، عقب الكارثة التي حدثت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية في 2011 .

لكنّ النقاش محتدم في ألمانيا حول الإبقاء على المحطات النووية الثلاث لفترة أطول، نظرًا إلى أزمة طاقة محتملة هذا الشتاء في أعقاب هبوط في إمدادات الغاز الروسي.

وتنتج المحطات النووية الثلاث حوالي ستة بالمئة من الكهرباء في ألمانيا.

ونقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الألمانية قررت الإبقاء على المحطات إلى ما بعد نهاية هذا العام. وأضافت الصحيفة أن القرار لم يتم بعد تبنيه رسميا من حكومة المستشار الألماني “أولاف شولتس”، بينما ما زالت بعض تفاصيله قيد النقاش.

في السياق، قال متحدث لرويترز: “الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث المتبقية بعد نهاية هذا العام.”

وأضاف قائلا: “هذا سيحدث فور تلقي نتائج اختبارات الأداء.”

كما أكّد متحدث باسم وزارة الاقتصاد أن تقرير وول ستريت جورنال “ليس له أي أساس في الواقع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هجوم سيبراني (تعبيرية)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موقع مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية يتعرض لهجوم سيبراني
طائرة حربية تركية
قصف تركي على نقاط عسكرية في سوريا يوقع 3 قتلى
في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل