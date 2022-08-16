هل تؤجّل ألمانيا إغلاق آخر 3 محطّات نووية؟

نفت الحكومة الألمانية تقريرًا إعلاميًا بأنها قررت تأجيل إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد، لافتةً الى أنها ستتخذ قرارها النهائي عندما تتلقى نتائج اختبارات جارية حاليا.

ومن المتوقَّع إغلاق تلك المحطات بحلول نهاية العام بموجب تشريع استحدثته حكومة المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل”، عقب الكارثة التي حدثت في محطة فوكوشيما النووية اليابانية في 2011 .

لكنّ النقاش محتدم في ألمانيا حول الإبقاء على المحطات النووية الثلاث لفترة أطول، نظرًا إلى أزمة طاقة محتملة هذا الشتاء في أعقاب هبوط في إمدادات الغاز الروسي.

وتنتج المحطات النووية الثلاث حوالي ستة بالمئة من الكهرباء في ألمانيا.

ونقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الألمانية قررت الإبقاء على المحطات إلى ما بعد نهاية هذا العام. وأضافت الصحيفة أن القرار لم يتم بعد تبنيه رسميا من حكومة المستشار الألماني “أولاف شولتس”، بينما ما زالت بعض تفاصيله قيد النقاش.

في السياق، قال متحدث لرويترز: “الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية التعامل مع محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاث المتبقية بعد نهاية هذا العام.”

وأضاف قائلا: “هذا سيحدث فور تلقي نتائج اختبارات الأداء.”

كما أكّد متحدث باسم وزارة الاقتصاد أن تقرير وول ستريت جورنال “ليس له أي أساس في الواقع”.