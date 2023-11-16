الجمعة 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تحرم كييف من الأسلحة الأميركية لصالح إسرائيل؟

منذ 27 دقيقة
الكونغرس

الكونغرس

A A A
طباعة المقال

أعلن الكونغرس الأميركي، الخميس(16/11/2023)، إغلاق أبوابه لمدة تقارب الأسبوعين من دون أن يوافق على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل وأوكرانيا، وذلك في ظل احتدام النقاش بين المشرعين حول سياسة الهجرة ومواجهتهم لمعارضة من قبل عدد من الجمهوريين حول استمرار تقديم الدعم لكييف في حربها أمام روسيا.

وأجل مجلس الشيوخ دورة انعقاده بعد منتصف الليل بوقت طويل بالتوقيت المحلي بعد إقرار قانون يتعلق بالإنفاق المؤقت لتفادي خطر الإغلاق الجزئي للحكومة. وكان مؤيدو الدعم العسكري الأجنبي يأملون في أن يشمل قانون الإنفاق المؤقت هذا الدعم.

وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس الموافقة على التمويل في الشهر الماضي. وأثار حذف الدعم العسكري الأجنبي من مشروع قانون الإنفاق مخاوف من أن تمويل كييف ربما لا يجري تخصيصه أبدا، خاصة بعد تمرير مجلس النواب الذي يتزعمه الجمهوريون لمشروع قانون هذا الشهر يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل فقط من دون أوكرانيا.

ورفض الزعماء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذا القانون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القضاء الأميركي - تعبيرية
محكمة أميركيّة تقضي بسجن "إسرائيلي" لإدانته بقرصنة رقمية مأجورة
النفط
أسعار النفط تتراجع وتُسجّل أدنى مستوى في 4 أشهر
مغادرون من قطاع غزة يصلون إلى إسبانيا (رويترز)
غزة تحت النار
"نشعر بألم ما تركناه خلفنا".. 139 شخصًا يصلون إلى إسبانيا بعد إجلائهم من غزة

الأكثر قراءة

علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
أشرف ريفي
أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟