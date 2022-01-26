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هل تحضّر إيران وريثا شرعيا لسليماني؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 2:33 مساءً
اسماعيل قااني

اسماعيل قااني

الحدث
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اثار اهتمام الجهات العراقية الموالية لايران تساؤلات حول الاهتمام بزيارة قائد فيلق القدس اسماعيل قااني الى العراق حيث كانت اكثر شمولا من الزيارات السابقة.

وكشف معهد واشنطن في تقرير أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني يسعى الى تعزيز نفوذ قااني وريثا شرعيا لقاسم سليماني.واضاف المعهد ان مكتب قااني زوّد اعلام وكيله العراقي بصور زيارته لأضرحة النجف وكربلاء ،مشيرا الى ان قاني يحاول رسم صورة عن نفسه كمؤمن حقيقي للاسلام والمذهب الشيعي وكان يحمل رسائل من الخامنئي لرفع مكانتة بين اوساط من يطلقون على انفسهم المقاومة في العراق.

وهذا يأتي ضمن جهود تعظيم مكانة قااني لاعادة مركزية قيادة الميليشيات وسيطرتها بعد فترة من التشرذم ويشير تقرير معهد واشنطن الى ان الحملة هي لتعويض الانطباع بأن قااني لا يحظى باحترام القادة العراقيين.

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