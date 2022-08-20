هل تخلّت إيران عن "الخط الأحمر" في المحادثات النووية؟

أبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية شبكة “سي أن أن”، الجمعة، بأن إيران تخلّت رسميًا عن “الخط الأحمر”، الذي يعتبر مطلبًا رئيسيا وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي ردها، الاثنين، على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، والذي وصفها بـ”النهائية”، لم تطالب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، وفقا للمسؤول.

المسؤول، الذي لم تكشف سي أن أن عن اسمه، قال: “لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب”، مضيفًا أن “الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من القائمة”.

وشدد على أنّ “الرئيس الأميركي “جو بايدن” كان حازمًا وثابتًا على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني”، موضحًا أنه “في حين أن الصفقة الآن أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات. وسيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي”.

من جهة أخرى، أكّد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ “الحرة”، الجمعة، أن التقارير التي تفيد بأننا “قبلنا أو ندرس تقديم تنازلات جديدة لإيران كجزء من العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي خاطئة بشكل قاطع”.

وقال المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: “إذا كانت إيران مستعدة للتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق 2015 فنحن على استعداد لفعل الشيء ذاته”، مضيفًا “لقد تلقينا من خلال الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من قبل الاتحاد ونقوم بدراستها. واتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي تتمتع بالخصوصية ونحن على اتصال منتظم معه طوال هذه العملية”.

هذا وتعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الرد الذي قدّمته إيران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه قبل أربعة أعوام، قد قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية “نهائيا”، داعيًا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملًا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.