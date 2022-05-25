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هل ترد إيران على اغتيال “صياد خدايي” من بندقية حزب الله؟

منذ 6 ساعات
ميليشيا حزب الله

ميليشيا حزب الله

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كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب تتأهب لاحتمال رد إيراني على اغتيال الضابط الكبير في الحرس الثوري صياد خدايي في العالم ومن حدودها الشمالية.

وقالت القناة إن “إسرائيل تمتنع عن التعليق على اغتيال خدايي، لكنها تستعد لرد إيراني سواء باستهداف الممثليات الإسرائيلية واليهودية في الخارج أو من حيث إمكانية الهجوم من الشمال (لبنان أو سوريا)”.

وأضافت القناة أن الضابط الإيراني الذي تم اغتياله في قلب طهران، هو “الذي نفذ جميع العمليات الإرهابية ومحاولات قتل أو اختطاف إسرائيليين”.

وأكدت أن “استعداد إسرائيل لأي رد إيراني مرتفع على أي حال”، منوهة إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن طهران سترد على عملية اغتيال الضابط الإيراني رفيع المستوى.

وكان الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” قد توعد في وقت سابق أن بلاده سوف تنتقم لمقتل خدايي، ونقلت فرانس برس عن رئيس قوله: “أصر على الملاحقة الجادة (للقتلة) من قبل مسؤولي الأمن، ولا أشك في أن دماء هذا الشهيد العظيم سيتم الانتقام لها”.

في السياق عينه، نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري” رمضان شريف” قوله: “إن اغتيال العقيد حسن صياد خدائي يزيد من عزم الحرس الثوري على مواجهة أعداء الأمة الإيرانية”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد قالت إن خدايي كان مسؤولاً عن محاولة اغتيال دبلوماسي إسرائيلي في نيودلهي عام 2012. فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن العقيد في الحرس الثوري الإيراني الذي تمت تصفيته في طهران، كان متورطاً ب”عمليات إرهابية” ضد أهداف إسرائيلية في تركيا وقبرص وكولومبيا وكينيا.

والأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل العقيد خدايي أمام منزله في العاصمة طهران. وقال إن صياد خدايي -الذي شارك سابقاً بالحرب في سوريا- تعرض لإطلاق نار من مسلحَين كانا على دراجة نارية، واصفاً العملية بأنها إرهابية وتقف خلفها من سماها جهات تابعة للاستكبار العالمي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع أن خدايي كان “أحد المدافعين عن الأضرحة”، وهي عبارة تستخدمها وسائل الإعلام الإيرانية للإشارة إلى أفراد الحرس الثوري الذين أدوا مهاماً خلال الصراع في سوريا والعراق.

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