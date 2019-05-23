أخبار العالم

هل تركيا مؤهلة لإنتاج S-500 مع روسيا؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يتساءل تقرير وكالة “سبوتنيك الروسية” عمَّا إذا كانت خطة تركيا لإنتاج منظومة صواريخ الدفاع الجوي S-500 مع روسيا ممكنة أم لا. واستطلعت الوكالة آراء بعض الخبراء.

وشكك اندريه كوشكين، العالم السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة الاقتصادية الروسية بليخانوف، قائلاً إن التعاون التقني العسكري بين روسيا وتركيا لن يشمل منظومة صواريخ S-500، مُشيرًا إلى أن S-500 هو سلاح سري، وينبغي إجراء اتفاقات معقدة حول إمكانية إنتاجه بشكل مشترك.

المزيد من الأخبار

صفقة S-400 .. إنذار أميركي أخير لتركيا

السعودية لمجلس الأمن.. “ألجموا سلوك إيران…

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس السابق للقوات الخاصة المضادة للقذائف التابعة للقوات الجوية الروسية، سيرجي جاتيليف، أن على تركيا أن تمر بدورة تدريبية طويلة للعمل مع منظومة S-400 حيث يجب على أنقرة أولًا الحصول عليه، ثم دراسته، يعقُبُه تدريب الموظفين، وتنفيذ دورة تدريبية كاملة، وإجراء اختبارات إطلاق النار وبعد ذلك تقييم نظام S-400 ثم التفكير بالمستقبل.

 

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

تسلم واشنطن إيرانيا صدّر تكنولوجيا عسكرية لطهران

أخبار العالم

أنقرة: أوقفنا شراء نفط إيران التزاماً بالعقوبات الأميركية

أخبار العالم

هل تقدّم تيريزا ماي استقالتها الجمعة؟

أخبار العالم

هجوم “غير مسبوق” من خامنئي ضد روحاني وظريف

أخبار العالم

واشنطن تبحث إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط لردع إيران

أخبار العالم

نيوزيلندا تخشى “مغتصب النساء” داخل البرلمان