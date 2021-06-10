هل تشهد مصر موجة رابعة من فيروس كورونا؟!

مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عموم المحافطات المصرية، تبقى السلطات الصحية المصرية في مرحلة متابعة لكل التطورات، خشية من أي انعكاس سلبي قد يدخل البلاد في موجة رابعة من جائحة كورونا.

من جانبه علق وكيل وزارة الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي في مصر، الدكتور محمد عبد الفتاح، على احتمالية وجود موجة رابعة من إصابات كورونا في شهر سبتمبر القادم في البلاد.

وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع، أشار عبد الفتاح إلى أن “كل شيء وارد ولا أحد يستطيع الجزم بما سيحدث غدا”، مضيفا “مسألة وجود موجة رابعة من عدمه يتوقف على حرص المواطن على اتباع تعليمات الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من الإصابات وتقلص فرص انتشار العدوى، بالإضافة للحرص على التطعيم”.

وتابع أن “هناك انحسارا للموجة الثالثة وتراجعا للإصابات، وستنخفض الإصابات الخاصة بكورونا مع نهاية شهر أغسطس المقبل لأعلى معدلاتها”، مضيفا “علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، حتى بعد الحصول على اللقاح.. لقاح كورونا أصبح سنويا للوقاية من المرض”.

مشيراً، إلى أنه “من المتوقع الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه يتم التوسع فى عمل “ميجا سنتر” للتطعيمات، وأنه سيتم التوسع فى تطعيمات الفئات المختلفة مثل العاملين فى المطارات والمشروعات القومية والسياحة والمراكز الصناعية الكبرى والعاملين على المراكب السياحية وكذلك المدن السياحية والعاملين فى الفنادق، كما نستهدف تطعيم ما لا يقل عن 70% من المواطنين، وأنه تم تسجيل 7 ملايين مواطن على موقع حجز لقاح كورونا، كما تم تطعيم ما يصل إلى 3 ملايين مواطن حتى الآن”، مؤكدا أن التطعيمات مجانية 100% للمصريين والأجانب.

وأضاف عبد الفتاح أنه “تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر والتى يبلغ عددها 179 مركزا على مستوى البلاد بلقاح فيروس كورونا للمسافرين خارج مصر، فى حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الدولة”.