هل تفرض مجموعة السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي؟

قال مسؤول حكومي ألماني يوم السبت، قبل ساعات من بدء قمة تستمر ثلاثة أيام لدول مجموعة السبع، إن زعماء المجموعة يجرون محادثات “بناءة جدا” بشأن احتمال وضع حد أقصى لواردات النفط من روسيا.

ويعد هذا الاقتراح جزءا من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا دون تأجيج الضغوط التضخمية العالمية.

ومن المتوقع أن تهيمن حرب أوكرانيا ونقص الطاقة والغذاء والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة على جدول أعمال القمة التي تعقد هذا العام في منتجع قصر إلماو في جبال الألب بجنوب ألمانيا.

وحظرت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بالفعل واردات النفط الروسي بينما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر يبدأ سريانه بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022 كجزء من العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا.

وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة يخشى الغرب ألا تؤثر مثل هذه العقوبات بشكل فعلي على آلة الحرب الروسية مع تحقيق روسيا مكاسب أكبر من الصادرات حتى مع انخفاض حجمها.

ويقول المسؤولون إن وضع حد أقصى للسعر يمكن أن يحل هذه المشكلة مع تجنب فرض المزيد من القيود على إمدادات النفط وتأجيج التضخم ولكن لكي ينجح هذا الأمر فإنه يتطلب موافقة مستوردين كبار مثل الهند والصين.

وقال المسؤول إن مجموعة السبع تناقش أيضًا ضرورة الجمع بين الأهداف المناخية الطموحة وحاجة بعض الدول إلى استكشاف حقول غاز جديدة في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا بجدية لإنهاء اعتمادها على واردات الغاز الروسي.