هل تنقل بريطانيا الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا؟

بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني في زيارته الى كييف

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن دراسة تقوم بها السلطات في لندن لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة وتسليمها لأوكرانيا.

وأشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية الى أن لندن بعد قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة في البلاد تدرس بطرح قانون لنقل هذه الأصول لأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بهذا الصدد كانت بمثابة الإشارة للموضوع، حيث قالت: “أنا أؤيد هذا المفهوم ونحن ننظر إليه بعناية شديدة ولقد أقر الكنديون للتو قانونًا بهذا الخصوص”.

وأضافت تراس: “هذه القضية نعمل على حلها مع وزارة الداخلية ووزارة الخزانة، لكنني أتفق تمامًا مع هذا المفهوم كل ما نحتاجه هو فهم التفاصيل”.

وفي وقت سابق من الشهر الحاري، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فكرة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمنح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ “السرقة”، معتبرًا أن مثل تلك التصرفات من جانب الغرب أصبحت بمثابة “عادة” لديه.

واقترح بوريل أن تنظر بروكسل في مسألة سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة، واستخدامها في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب هناك.

مؤتمر لمساعدة أوكرانيا

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الأحد الواقع في 3 تموز أن بريطانيا ستستضيف مؤتمرًا العام المقبل يركز على مساعدة أوكرانيا على التعافي من الأضرار التي سببها الغزو الروسي، بينما تجتمع دول ومنظمات في سويسرا في حدث مماثل.

ويبدأ الاثنين 4 تموز مؤتمر لبحث سبل إعادة إعمار أوكرانيا في مدينة لوجانو السويسرية، حيث سيجتمع وفد أوكراني مع ممثلين لدول أخرى ومنظمات دولية والمجتمع المدني.

وذكرت بريطانيا أنها تعمل مع أوكرانيا ودول أخرى من أجل استضافة مؤتمر العام المقبل، وأنها ستكون عضوًا في مجلس إشرافي مهمته المساعدة في التنسيق بين أوكرانيا وحلفائها حول إجراءات التعافي. وسيتم إنشاء مكتب في لندن لهذا الغرض.