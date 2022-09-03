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هل ستبقى إدارة بايدن على التعريفات الجمركية على الصين؟

منذ 50 دقيقة
علما اميركا والصين

علما اميركا والصين

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنها ستبقي التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تقوم فيه بمواصلة المراجعة القانونية للرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار اتحادي إنه تلقى طلبات من الشركات والأطراف المعنية الأخرى بالإبقاء على التعريفات المفروضة في 2018 و 2019. وتم جمع التعليقات خلال فصلي الربيع والصيف.

واستنادا إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي تم بموجبه فرض الرسوم سيقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي بمراجعة رسمية لما إذا كان يجب إبقاء سريان التعريفات، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وكانت إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت سترفع بعض التعريفات كوسيلة لتقليل الضغوط التضخمية.

    المصدر :
  • رويترز

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