هل سيحاول ترامب قصف إيران قبل مغادرته البيت الأبيض؟

عشرون يوماً مرت على يوم السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين كل من المرشحين الجمهوري “جو بايدن” والديمقراطي الرئيس الحالي “دونالد ترامب”، ومع أن أصوات المجمع الانتخابي صبت في مصلحة “بايدن” بفارق كبير عن ترامب، إلا أن الأخير ولتاريخ اللحظة لا يزال لا يعترف بفوز منافسه الجمهوري.

لكن لا يبدو أن ترامب سيترك كرسيه في البيت الأبيض من دون وضع لمساته الأخيرة لتبقى ذكراه في السياسة الأمريكية الخارجية حتى ولو كان بعيداً، ويبرز هنا التساؤل الأهم، هل حقاً سيقدم الرئيس الحالي ترامب على توجيه ضربة عسكرية لإيران أو لأي من حلفائها في المنطقة؟

وفي مقال مهم لموقع “فورين بوليسي” قام موقع “صوت بيروت إنترناشونال” بترجمته، كان الحوار التالي بين إيما أشفورد زميلة أولى في مركز سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، و ماثيو كرونيغ نائب مدير مركز سكوكروفت التابع للمجلس الأطلسي.

ماثيو كرونينج: لقد كانت هذه الأسابيع مثيرة للاهتمام. كما كانت عملية الانتقال إلى الإدارة الجديدة بطيئة. طرد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر وغيره من كبار مسؤولي الأمن القومي ، مما دفع البعض إلى الخوف من حدوث انقلاب. فيما يتكهن الجميع عمن سيحصل على مناصب وزارية في إدارة بايدن وماذا سيعني ذلك لمستقبل السياسة الخارجية الأمريكية.

إيما أشفورد: سمعت أننا ننتقل بالفعل إلى إدارة ترامب الثانية. بالطبع, كان ذلك من مصدر غير موثوق: مايك بومبيو, وزير الخارجية.

لكن حتى معظم الجمهوريين يتقبلون الآن أن الانتخابات قد انتهت رسمياً ، وإن فاز بايدن. في واشنطن يمكن أن يعني ذلك شيئاً واحداً فقط: التنافس على مناصب في إدارة جديدة! ولكن بخلاف ميشيل فلورنوي-وزير الدفاع القادم -لا نعرف الكثير عن تعيينات بايدن المحتملة للأمن القومي حتى الآن.

هل لديك شخص معين على وجه الخصوص؟ أو هل يوجد أي مشاكل في مجال السياسة الخارجية؟

ماثيو: طوني بلينكين، المقرب من بايدن منذ فترة طويلة هو شبه مؤكد لمنصب استشارات الأمن القومي.كان هناك حديث عن سوزان رايس لوزيرة الخارجية ، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقولون إنه لن يتم التأكيد عليها أبداً. في حين أن قربها السابق من الحزب المنخرط الآن في حرب أهلية ضد الحكومة الإثيوبية يمكن أن يجعلها غير محبّذة سياسياً لسبب آخر.

بغض النظر عمن يحصل على هذه الوظائف ، فقد يرثون شرق أوسط جديد. وفقاً لتقارير صحفية ، قد ينسحب ترامب من أفغانستان ويقصف إيران قبل 20 يناير. كما يمكن أن يكون موسم عطلة مزدحم لمحترفي الأمن القومي.

إيما: آه ، دونالد ترامب ، حمامة السلام الأولى في العالم . أتذكر عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً مشيداً بترامب على أنه ” دونالد الحمامة.”وها نحن بعد أربع سنوات فقط ، وبالكاد تمكن الرجل من سحب 2,000 جندي من أفغانستان ، ويقترح أنه قد يقصف إيران. أشك في أن هذه الخطوة الأفغانية ستكون كافية للوفاء بوعده في حملة 2016 لإنهاء حروب الولايات المتحدة في الخارج.

ماثيو: ومن أجل هذه الأسباب ملتُ لترامب بينما كان في منصبه. لقد كنت قلقاً بشأن العديد من سياساته المقترحة على مسار الحملة الانتخابية ، ولكن بحلول ربيع عام 2017 ، أظهر أنه كان مرتاحاً للقوة الأمريكية ، ووعد ببناء ترسانة نووية في “قمة المجموعة” وضرب الأسد لأنه قصف شعبه بالغاز.

إيما: أراهن أنك لست راضياً عن قرار أفغانستان ، أليس كذلك ؟

ماثيو: الانسحاب سيكون خطوة خاطئة. من المرجح أن تقع الحكومة الأفغانية في يد طالبان دون دعم الولايات المتحدة ، وهذه ليست نتيجة أريد أن أراها. يتحدث الناس عن إنهاء الحروب التي لا نهاية لها ، لكن القوات الأمريكية موجودة بناء على طلب من الحكومة الأفغانية ، مما يساعدهم على تأمين بلادهم. لا أحد يشكو من الحروب التي لا نهاية لها لأنه لا يزال لدينا قوات في ألمانيا واليابان.

إيما : آخر مرة تحققت فيها ، لم تكن القوات الأمريكية في ألمانيا تقاتل المتمردين بنشاط. توفي اثنان وعشرون جندياً وامرأة في أفغانستان العام الماضي وحده.

إنّ الاستراتيجية الأمريكية لأفغانستان غير موجودة فعلياً. وتشارك القوات هناك في حرب دائمة مع العدو الذي لم يتعرض للضرب بالرغم من عشرة أضعاف القوات. وما هي الخطة؟ مجرد ترك القوات هناك إلى الأبد ؟ نادراً ما أُعطي ترامب الفضل في أي شيء ، لكن قراره بالتحدث إلى طالبان ، وسحب القوات من أفغانستان طال انتظاره في السياسة الخارجية الأمريكية.

ماثيو: إذا هل أنت مع سيطرة طالبان على البلاد؟

إيما: لم أكن لأكون مسرورة بذلك، سيكون ذلك سيئاً للحرية وحقوق المرأة والسكان الأفغان. لكن حقيقة أنني لا أحب شيئا ما، لا يجعله بالضرورة تهديداً للأمن القومي. لا يوجد دليل على أن طالبان ستعود لاستضافة الجماعات الإرهابية ، كما إنّ العمليات السياسية مثل محادثات الدوحة يمكن أن تعمل على ربط هذا الهدف بحوافز ملموسة تجعلها أقل احتمالاً أن تحدث.

ماثيو: لكن الولايات المتحدة لن يكون لها أي نفوذ في محادثات السلام بغض النظر عما يحدث على طاولة المفاوضات. وهناك استراتيجية: مساعدة الحكومة الأفغانية على السيطرة على العاصمة ومعظم البلاد حتى مع الاعتراف بأنه ليس من الممكن هزيمة طالبان بشكل حاسم. وهذه نتيجة مستقرة ومقبولة يمكن تحقيقها بتكلفة معقولة. لا يمكن حل جميع مشاكل السياسة الخارجية ؛ هذا أمر سيكون علينا إدارته.

إيما: ما تصفه بأنه نتيجة مقبولة هو الوجود العسكري الأمريكي الدائم في البلاد. إلى متى ؟ لقد مرت 20 سنة تقريباً في هذه المرحلة ، ولا تزال القوات الأمريكية وعائلاتهم تتحمل هذه “التكاليف المعقولة”.

أما وجهة نظري فهي أن واشنطن يمكنها تحقيق نفس الأهداف بفعالية دون تواجد كبير على الأرض في أفغانستان. إن الجيش الأمريكي بارع بالفعل في استخدام الطائرات بدون طياروغيرها من القدرات لضرب الجماعات الإرهابية من الخارج إذا لزم الأمر ، ويحتفظ دائماً بخيار إعادة القوات إلى أفغانستان إذا دعت طالبان القاعدة إلى الدخول مرة أخرى. إذا كنا نفكر في المصالح الأمريكية-بدلاً من المصالح الأفغانية-فلا يوجد فرق حقيقي بين هذه الاستراتيجيات!

ماثيو: القوات الأمريكية يجب أن تبقى طالما أنه يجب عليها ذلك. مرة أخرى ، لا أحد يحسب السنوات لعمليات النشر الأمريكية في دول أخرى شريكة. ومن الأسهل البقاء، أكثر من الانسحاب، الآن، فقط لمحاربة طريق العودة إلى وضع صعب في وقت لاحق.

ونحن قد نتفق على نقطة واحدة. ترامب هو القائد العام المنتخب ، وإذا كانت نيته الانسحاب ، فيجب على البنتاغون بذل قصارى جهده لتنفيذ هذا الأمر بمسؤولية.

إيما: إذا كان الأمر قانونياً ، طبعاً. يتحمل القادة العسكريون مسؤولية رفض الأوامر غير الدستورية أو غير القانونية ، مثل ارتكاب جرائم حرب ، أو تشتيت المتظاهرين السلميين بالقوة. ولكن فيما يتعلق بشيء مثل سحب القوات ، إذا قال الرئيس “اقفزوا” ، ينبغي أن يكون رد البنتاغون: “إلى أي علو ؟ ”

لا أعرف مدى مصداقية الشائعات بأن ترامب طرد الكثير من قيادة البنتاغون بسبب معارضتهم لعمليات إزالة القوات الأفغانية ، على عكس ما اعتبره ولاء غير كاف بشأن قضايا مثل استخدام القوات على المتظاهرين.

ماثيو: لقد أصبت في طرح السؤال. كان من شبه المؤكد أن هذه الشرارات تدور حول السياسة التي تغلي منذ فترة طويلة والخلافات الشخصية، وكان ترامب يعيق فقط التغييرات الرئيسية في الموظفين حتى بعد الانتخابات. إنّ الحديث عن أن هذا كان تحضير للانقلاب مجرد أحدث مثال (وآمل أن يكون نهائيا) لمتلازمة ترامب للخراب.

إيما: يا إلهي. هذا المصطلح أقرب إلى ما يعرف بمزبلة التاريخ.

لكن النقطة الأكبر هي أن فترة ترامب في منصبه تميزت بتعيين الذين بذلوا قصارى جهدهم لتقويض خياراته السياسية. يمكنك القول بأن ترامب غير منتظم لدرجة أن هؤلاء المسؤولين كانوا يقدمون لنا جميعاً خدمة ، لكن هذه حجة محفوفة بالمخاطر. من يقرر ما هو السيء؟ نحن الديمقراطية. لماذا يجب على شخص مثل المبعوث السوري والسفير الأمريكي السابق لدى تركيا جيم جيفري أن يقرر أن القوات تنتمي إلى سوريا بدلاً من الرئيس المنتخب ؟

ماثيو: لذلك نحن متفقون على أنه إذا أمر ترامب بضرب إيران في أيام منصبه الأخيرة ، فيجب على البنتاغون أن يتصرف بناء على ذلك؟

ايما: بالتأكيد. إذا لم يكن أمراً غير قانوني – وهو أمر غير دستوري بشكل صارخ – على البنتاغون القيام بذلك. حتى قانون قوى الحرب يسمح للرئيس بإدخال القوات الأمريكية في صراع لمدة تصل إلى 60 يوما دون موافقة الكونغرس.

ليست كل الأفكار السيئة غير قانونية ، لسوء الحظ. وأعتقد أن التوقعات التي طرحت في منشورات مختلفة – أن ترامب سيضرب المواقع النووية الإيرانية ، أو أنه سيعطي الإسرائيليين الضوء الأخضر للقيام بذلك من أجله – هي أفكار فظيعة حقا.

ماثيو: كنت أعمل في مكتب إيران في البنتاغون وقد كتبت على نطاق واسع حول هذه المسألة في الماضي. الضربة المحدودة على المنشآت النووية الإيرانية سيكون أفضل من العيش مع مخاطر إيران النووية لسنوات قادمة. وإذا كنت تعتقد بأن تصريحات أوباما وترامب العامة صحيحة، فإنهم يتفقون معي في هذا الشأن.

لكننا لسنا هناك بعد. ووفقا للتقديرات العامة ، فإن وقت حصول إيران على قنبلة هو 3.5 أشهر. لذا ، ليس من السابق لأوانه إجراء هذه المناقشة ، لكننا لسنا بحاجة إلى الضغط على الزناد غداً.

ايما: انظر, السؤال الأساسي هو واحد. الضربة قد تقوض تقدم إيران نحو الأسلحة النووية ، ولكن بشكل مؤقت فقط.

نقطتان أخرتان: على حد علمنا ، لم تتجاوز إيران بالفعل مرحلة روبيكون من التخصيب إلى تطوير الأسلحة منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي.

والسبب الوحيد الذي يجعلنا نجري هذه المحادثة هو أن انسحاب ترامب من الاتفاق أوصلنا إلى نقطة تمتلك فيها إيران الآن 12 ضعف يورانيوم عالي التخصيب مما كانت تمتلكه الاتفاق عندما كان الاتفاق قائماً!

ماثيو: هل تعتقدين أن برنامج التخصيب هو مشروع علمي للمرحلة الثانوية؟ هناك سبب منطقي واحد فقط لبلدٍ مثل إيران: وهو صنع الوقود للأسلحة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية إكتشفت أن إيران تصمم رؤوس حربية نووية. وإيران لديها برنامج الصواريخ الأكثر تطورا في المنطقة. آخر قطعة متبقية هي الحصول على كمية كافية لقنبلة واحدة من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة. إيران تقترب أكثر وأفضل التقديرات هي أنه يمكن تحقيق ذلك بعد 3.5 أشهر من قول المرشد الأعلى لإيران: “انطلق.”

ايما: الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبضت عليهم وهم يصممون الرؤوس الحربية في التسعينات. كشخص كان مراهقا في التسعينات ، أفضل لو أننا لم نحاسب الناس على أشياء – مثل جرائم الموضة – التي قاموا بها قبل ثلاثة عقود.

ولنضع السخرية جانباً ، برنامج الإثراء هو سياسي في الطبيعة. إنه يخدم الاحتياجات السياسية الداخلية للنظام من خلال توجيه أصابعه نحو الغرب ، ويخدم احتياجاتهم الدولية من خلال تزويدهم بورقة مساومة لتشجيع الإدارات الأمريكية المستقبلية على العودة إلى الاتفاق النووي.

انظر ، حتى لو كانت الضربة تقوض قدراتهم النووية ، ما الذي يمنعهم من بنائها مرة أخرى ، ولكن هذه المرة تحت الأرض ؟

ماثيو: إذا كانت إيران على وشك تطوير الأسلحة ولم يضرب الجيش الأمريكي ، فسيكون لديها أسلحة نووية. واشنطن لا تريد أن تقترف نفس خطأ كوريا الشمالية وتقف جانباً بينما تنضم دولة مارقة إلى النادي النووي. الضربات العسكرية على الأقل تبقي المسار غير النووي متاحاً.

قد يعيدون بناء البرنامج ، لكنهم قد يفضلون أيضاً عدم إضاعة سنوات إضافية ومليارات الدولارات لكي يتعرضوا للقصف مرة أخرى.

وأنا أتحداهم على إعادة البناء تحت الأرض. منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بالقرب من قمّ التي تم بنائها في جانب الجبل تحت 300 قدم من الصخور لا تزال عرضة للقنابل الأمريكية خارقة الملاجئ.

ايما: لدي احترام كبير للإبداع البشري. إذا لم يتمكنوا من دفنه ، سوف يخفونه. قائمة البلدان التي نجحت في إخفاء شكل من أشكال التطوير النووي عن المجتمع الدولي طويلة, حتى لو نجح بعضهم فقط في الحصول على القنبلة: كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإسرائيل والبرازيل والأرجنتين والهند وباكستان وليبيا وسوريا وغيرها.

والحوافز السياسية لإعادة بناء البرنامج النووي الإيراني ضخمة ؛ وإلا فإن النظام سيبدو ضعيفا محلياً. يبدو لي أن الضربات العسكرية وضعت الحكومة الأمريكية في وضع يتعين عليها فيه إيجاد طرق معقدة بشكل متزايد لضرب البرنامج كل بضع سنوات. وسيكون من الأفضل بالتأكيد نزع فتيل المسألة من خلال الدبلوماسية وعمليات التفتيش والضمانات. من الملائم أن هذه هي كل الأشياء التي تفتح البلاد اقتصاديا وتدعم الأصوات الإصلاحية وتقوض قوة مجموعات مثل فيلق الحرس الثوري الإسلامي.

ماثيو: بالطبع ، ستكون الدبلوماسية أفضل حل ممكن ، لكنها لم تكن سهلة. عرضت إدارة ترامب التفاوض ، وإيران هي التي رفضت. وحتى الاتفاق النووي لم يحل هذه المشكلة بشكل دائم ؛ لقد أخرها فقط لمدة 10-15 عاما. سيكون من الرائع إذا استطعنا إقناع طهران بعدم صناعة القنبلة ، لكنني لست متفائلا.

ايما: أنا بالكاد مندهشة من أن إيران لم تغتنم الفرصة للتفاوض مع إدارة انسحبت من الصفقة ثم دعوتها إلى “للتصرف كأمة طبيعية.”

يبدو أن ما يحاول ترامب القيام به هنا هو منع الخيار الدبلوماسي لبايدن. لقد شعرت دائما أن الرؤساء كان عليهم واجب عدم إفساد الأمور عن قصد لخصومهم وخلفائهم. من الواضح أن بعض الرؤساء شعروا بشيئ مختلف ، كما هو الحال عندما تفاوض ريغان على إطلاق سراح الرهائن الإيرانيين خلف ظهر جيمي كارتر. لكن ترامب لا يزال يراكم عقوبات جديدة وينظر في أمر الضربات العسكرية لتمكين حملته للضغط الأقصى ضد إيران. إنه ليس أسوأ شيء فعله ، لكنه لا يزال غير جيد.

ماثيو: ربما يمكننا أن ننتهي على مذكرة اتفاق. ترامب هو رئيس البطة العرجاء. التصرف المسؤول هو إبقاء سفينة الدولة على مسار ثابت حتى التسليم في 20 يناير. لذلك ، هذا يعني عدم القيام بضربة لإيران وعدم انسحاب القوات من افغانستان. ثم سيكون الأمر لاتخاذ هذا القرار متروك لبايدن .

ايما: قد يكون معك حق. بالطبع ، هناك احتمال أكبر بكثير للاستمرارية بين بايدن وترامب في مسألة أفغانستان أكثر من احتمال الاستمرارية في مسألة إيران.

ولكن أعتقد أنك قد تكون غير واقعي مرة أخرى. رفض هذا الرئيس قبول نتائج الانتخابات وحرم خليفه من الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية وموارد انتقالية. لا أراه يحترم خيارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للإدارة القادمة.

ربما هذا هو السبب في أن العديد من القادة الأجانب—باستثناء بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان— سعداء للغاية لرؤية انتصار بايدن ؟ سيكون من المنعش العودة إلى رئيس يمكننا انتقاده في السياسة ، دون الحاجة إلى الشعور بالحرج بشأنه.

ماثيو: أنا لا أشعر بالحرج بسهولة من قبل الزعيم المنتخب ديمقراطيا لأقوى بلد في العالم.

هذا ما لم يكون صحيحاً ما كتب في ذا أونيون، ونحن بحاجة للقلق حول احتمالية عم جو بغسل سيارته الترانس أم دون قميص في مدخل البيت الأبيض.