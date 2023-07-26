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هل من عقوبات أميركيّة جديدة على المصارف في العراق؟

منذ 43 ثانية
البنك المركزي العراقي

البنك المركزي العراقي

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أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية اليوم الأربعاء، أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك.

وأضاف: “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية”، لافتًا إل أنّ “معدل المبيعات اليومية المنفذة 155 مليون دولار ولدينا احتياطيات كافية لتلبية كل الطلبات”.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنّه “لا يوجد مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي بإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات”، مؤكدًا أنّ “البنك سيتابع موضوع المصارف التي خضعت للحرمان من الدولار، وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها”.

كما لفت العلاق إلى أنّه “يجري العمل على ترتيبات مع إيران وأميركا بشأن دفع مستحقات توريد الغاز”، معلنًا أنّ “احتياطي العراق من العملة الأجنبية أكثر من 113 مليار دولار”.

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