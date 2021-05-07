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هل من قرارات سعودية جديدة بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام؟

7 - مايو - 2021
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

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مع انقضاء شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار ترقباً لموعد فريضة الحج في شهر ذي الحجة الذي يوافق شهر يوليو من هذا العام، وعليه فإن المسلمين في الراغبين في أداء ماسك الحج، يترقبون القرارات الجديدة لوزارة الحج السعودية حول إمكانية أداء الفريضة في ظل بداية التعافي العالمي من جائحة كورونا.

من جهته أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، أن السعودية تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولاً، إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ..

وكان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد أكد في وقت سابق، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ “اعتمرنا” و”توكلنا”، وأن وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا”.

وأكد مشاط رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية،

ودعا نائب وزير الحج والعمرة، الجميع لعدم الالتفات لأي إعلانات على مواقع التواصل، تدَّعي أنها تصدر تصاريح للعمرة.

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