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هل من لقاء قريب بين بايدن وبوتين ؟

منذ 38 دقيقة
بوتين وبايدن

بوتين وبايدن

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كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، عن عدم وجود اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة حول إمكانية لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

ونفى بيسكوف أي اتصالات بين واشنطن وموسكو لترتيب لقاء بين رئيسي البلدين، مؤكدا أن أنه لا علم لبلاده بإعداد أوكرانيا لأي خطة سلام جديدة.

وأضاف: “موسكو استمعت إلى تصريحات فولوديمير زيلينسكي حول التسوية، لكن تلك التصريحات لم تراع الحقائق الفعلية على الأرض”.

وتابع ردا على سؤال حول انخفاض وتيرة توريد المعدات العسكرية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى كييف قائلا: “روسيا تحرز تقدما في تحقيق أحد أهداف العملية الخاصة المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا”.

    المصدر :
  • وكالات

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