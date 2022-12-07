هل يتجاوز العالم أزمة الغذاء في الـ 2023؟

كشف رئيس مجلس إدارة Golden Grain فراس بدرا، أنّ توقعات ارتفاع أسعار الحبوب تقلصت بفعل اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا بخصوص السماح بالتصدير، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق ساهم في تصدير القمح والشعير والذرة من أوكرانيا وروسيا بشكل جيد.

كما لفت بدرا في مقابلة مع “العربية”، إلى أن التوقعات تدل أنه ليست هناك نية لوقف الاتفاق، إذ ليس من مصلحة أي جهة وقف الاتفاق، موضحًا أن هناك مخزون كبير من الحبوب في روسيا وأوكرانيا.

كما أوضح بدرا، أنّ التوقعات تشير إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في 2023، بسبب أن عوامل مؤثرة مثل الركود الاقتصادي الذي أدى إلى تباطؤ في الطلب فضلًا عن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفوائد في أميركا.

هذا وذكر أن نحو 45 دولة في العالم منها 33 في أفريقيا بحاجة للمساعدة وليس لديهم القدرة على استيراد المواد الغذائية، مما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي في المقابل هناك مخزون كبيرة.

بالنسبة للسكر، أشار إلى أن هناك عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر منها أن دولتين (الهند، البرازيل) تحددان الأسعار في العالم، لافتا إلى بيانات البرازيل لم توضح حجم المحصول بينما قدرت الهند ضعف محصولها من السكر في الموسم الحالي.

كما تابع أن القيود التي فرضتها الصين على “كوفيد-19” خففت الطلب على بعض الأصناف مثل الذرة، في نفس الوقت من المتوقع عدم استمرار هذه القيود، بالتالي سترجع الصين لسوق الاستيراد مما سيعطي زخمًا إضافيًا لأسعار الذرة.