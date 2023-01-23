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هل يترشح بوتين للانتخابات الرئاسية في 2024 ؟!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2023 1:34 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أحجم الكرملين، الاثنين، عن الكشف عن نية الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية بشأن نوايا بوتين لعام 2024 عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة “لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة”.

وتقول منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون وحكومات غربية إن الانتخابات الروسية ليست حرة أو نزيهة إذ قمع بوتين جميع منافسيه المحليين الرئيسيين أو نفاهم أو سجنهم على مدى فترة حكمه التي زادت عن عقدين.

كما أشيع أيضا أن التصويت شابه التزوير وهو أمر نفاه الكرملين.

ويحكم بوتين روسيا سواء في منصب الرئيس أو رئيس الحكومة منذ مطلع القرن الجاري مما يجعله أكثر الزعماء بقاء في الكرملين منذ جوزيف ستالين.

ويحظى بوتين بتأييد غالبية النواب في البرلمان الروسي المعروف بمجلس الدوما.

وأجرت روسيا تعديلات العام الماضي تسمح لبوتين بالمنافسة على فترتي رئاسة إضافيتين كل منهما ست سنوات، ولولا هذه التعديلات لكان متعينا عليه أن يترك الحكم في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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