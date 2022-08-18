هل يحصل لافروف على تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها تتوقّع أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” ولأعضاء الوفد المرافق له، لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، حيث قال إنه يتوقع إصدار التأشيرات في الوقت المناسب للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين لأعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

وأشار إيليتشيف إلى أن قرار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، الصادر في 8 آب الجاري، ينص على إيفاد وزير الخارجية الروسي على رأس وفد من وزارة الخارجية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وتابع: “نفترض أن سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء الوفد ونوابهم المحددين في نص القرار سيحصلون على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية في الوقت المناسب”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت، نهاية شباط الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرًا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرًا على الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، مضيفةً أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.

ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأميركية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارًا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.