هل يخطّط جونسون للعودة إلى الحياة السياسية؟

أعرب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل “بوريس جونسون”، عن رفضه استبعاد عودته إلى الحياة السياسية، لافتًا الى أن الناس يهتمون بالنطاق العريض أكثر من “مصير هذا السياسي أو ذاك”.

ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأنه يخطط للعودة في المستقبل إلى الحياة السياسية، قال جونسون إن الناس أكثر اهتماما بـ”اليوم الحالي”.

ومن المتوقّع الإعلان عن خليفة جونسون في زعامة حزب المحافظين يوم 5 أيلول، على أن يتولى الفائز رئاسة الحكومة في اليوم التالي.

ووفق استطلاعات الرأي، فإن وزيرة الخارجية “ليز تراس”، تتقدم على منافسها وزير المالية المستقيل “ريشي سوناك” في السباق لرئاسة الحزب والحكومة.

وكان استطلاع جديد للرأي أجراه موقع Opinium، أظهر أنّ معظم أعضاء حزب المحافظين ما زالوا يفضّلون جونسون، على أي من المرشحَين اللذين يتنافسان على تولي المنصب.

وأضافت المعلومات أن نحو 63٪ من أعضاء الحزب يفضّلون رئيس الوزراء السابق “بوريس جونسون” مقارنةً بـ 22٪ لصالح المرشحة ليز تراس.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 68٪ من أعضاء الحزب ذهبت أصواتهم لبوريس جونسون، مقابل 19٪ ذهبت إلى ريشي سوناك.