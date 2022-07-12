هل يزور بوتين طهران قريبا؟

أعلن النائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران في الأسبوع القادم.

وأضاف بور إبراهيمي، في تصريح صحفي، أن “روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين”.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا زادت من اهتمام موسكو بتعزيز التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

وفي وقت سابق لم يستعبد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن يقوم بوتين بزيارة إلى طهران، لكنه لم يحدد موعدها.

من جانبه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الشهر الماضي إن طهران تعول على عقد قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية بشأن سوريا.