هل يستدعي “جدري القردة” حملات تطعيم جماعية؟

تتابع دول العالم تطورات انتشار فيروس جدري القرود وسط مخاوف من تحوله الى جائحة أخرى، بعدما بدأت الدول تسجيل أولى الإصابات به.

في هذا الاطار، أعلن مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود، خارج قارة أفريقيا، يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال “ريتشارد بيبودي”، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع رويترز، إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.

في السياق نفسه، أشارت الحكومة الألمانية يوم الاثنين الى أنها تدرس الخيارات المتاحة في ما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.

وتدقق سلطات الصحة العامة في أوروبا وأميركا الشمالية في أكثر من 100 حالة اشتباه أو مؤكدة بالعدوى الفيروسية، في أسوأ تفش للفيروس خارج قارة أفريقيا التي يتوطن فيها.

الى ذلك، قال بيبودي إن الإجراءات الأساسية للسيطرة على تفشي المرض تتمثل في تتبع الاتصال وعزله، مشيرًا إلى أنه لا ينتشر بسهولة شديدة ولم يتسبب حتى الآن في ظهور مرض خطير. وأضاف أن اللقاحات المستخدمة لمكافحة جدري القرود قد تحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

وليس واضحا سبب تفشي المرض، إذ يسعى يحاول العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس.

وكانت “روزاموند لويس” مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، قد قالت يوم الاثنين إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحوّر.