هل يشكّل الهيدروجين الأخضر جزءًا من مستقبل الطاقة؟

تسعى الشركات النفطية الى التحول نحو استثمارات جديدة لخلق مصادر طاقة بديلة عن النفط، فيما يتجه العالم الى تخفيف الانبعاثات الملوثة من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. اذ من المستحيل أن يشكل الاعتماد على الوقود الأحفوري جزءًا من مستقبل الطاقة.

وبعد سنوات من التجارب، تخطط شركات النفط الكبرى أخيراً لنوع من الاستثمارات واسعة النطاق التي من شأنها تحويل الهيدروجين الأخضر إلى عمل تجاري جاد.

في التفاصيل، يسعى هؤلاء المستثمرون وراء تحقيق رؤية خاصة جداً لمستقبلٍ مُنخفِض الكربون، مع إجراء مشاريع بمليارات الدولارات من شأنها توليد تركيزات هائلة من الكهرباء المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة وتحويلها إلى مواد كيميائية أو وقود نظيف يمكن شحنه حول العالم لتشغيل الشاحنات أو السفن أو حتى الطائرات.

قال “جوليان رولاند”، رئيس قسم الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة في مجموعة “ترافيغورا” (Trafigura) المتخصصة في تداول السلع الرئيسية: “لطالما شيدت شركات النفط الكبرى مشروعات بمليارات الدولارات منذ فترة طويلة وحتى الآن. وهذه الأنواع من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ستشكل قطاع الطاقة الجديد”.

وتبدو هذه الخطة مناسبة تماماً لنقاط القوة الملموسة التي تتمتع بها الشركات في إدارة المشروعات وثقلها المالي، ولكن حتى مع هذه المزايا لا تزال هذه الشركات تراهن بشكل كبير على تقنية غير مثبتة قد لا تحقق المأمول منها.

الى ذلك، قال “جيرو فاروغيو”، رئيس مصادر الطاقة المتجددة في أستراليا والعالم بشركة “ريستاد” (Rystad) الاستشارية: “لا أعتقد أن أي شركة موجودة حالياً طورت أي شيء بمثل هذا النطاق”.

في سياق متصل، شهد هذا الشهر الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الهامة حول الهيدروجين.

وتتولى شركة “بي بي” زمام المبادرة في مشروع مركز الطاقة المتجددة الآسيوي، الذي تبلغ تكلفته 36 مليار دولار، ويهدف إلى إنشاء مَزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة 26 غيغاواط، على مساحة شاسعة تبلغ 6500 كيلومتر مربع (ما يعادل 2500 ميل مربع)، تمتد من منطقة بيلبارا في غرب أستراليا، ومن ثم استخدام الكهرباء المولدة لتقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وبمجرد تطويره بالكامل سينتج كل عام نحو 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، أو ​​9 ملايين طن من الأمونيا، التي يمكن استخدامها لصنع الأسمدة.

من جهتها، انضمت “توتال إنرجيز” إلى تكتل الملياردير الهنديغوتام أداني في شراكة تطمح إلى استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الهيدروجين الأخضر.

كما سيتيح استثمارٌ أوليٌّ بقيمة 5 مليارات دولار تطويرَ 4 غيغاواط من سعة طاقتَي الرياح والشمس، وسيغذي نصفها تقريباً المحلل الكهربائي الذي ينتج الهيدروجين المستخدم في تصنيع الأمونيا. ويمكن أن يتوسع المشروع لينتج مليون طن من الهيدروجين الأخضر السنوي بحلول 2030، مدفوعاً بـتوليد 30 غيغاواط من الطاقة النظيفة.