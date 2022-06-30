هل يضغط بايدن على السعودية بشكل مباشر لزيادة إنتاج النفط؟

أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الواقع في 30 حزيران أنه لن يضغط بشكل مباشر على السعودية لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع حاد في أسعار الخام عندما يلتقي بالعاهل السعودي وولي العهد خلال زيارة الشهر المقبل.

وأشار بايدن في مؤتمر صحفي في إسبانيا الى أن الأميركيين سيضطرون لتحمل ارتفاع أسعار الغاز للتغلب على تبعات غزو روسيا لأوكرانيا.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كان سيطلب من القادة السعوديين زيادة إنتاج النفط، قال بايدن “لا”، مضيفا: بدلا من ذلك سيستمر في إيضاح سبب دعوته لجميع دول الخليج لزيادة إنتاج النفط بشكل عام.

وقال بايدن للصحفيين: “أوضحت لهم أنني أعتقد بأنه ينبغي لهم زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعوديين تحديدا”.

وأضاف بايدن أن جدول الأعمال يشكل ما يتجاوز بكثير سياسة الطاقة وشدد على أن الاجتماعات ستتضمن لقاءات مع عدد من دول الخليج.

وتابع: الاجتماعات “في السعودية لكنها ليست عن السعودية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن من المقرر أن يلتقي بايدن بشكل منفصل خلال الزيارة مع الملك سلمان وفريقه بما سيشمل ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين.

ومن المقرر أن يقوم بايدن بزيارة تتضمن ثلاث محطات في منتصف الشهر المقبل تشمل زيارة للسعودية مما دفع بسياسات الطاقة لدائرة الضوء مع مواجهة الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة مما يؤدي بدوره الى زيادة التضخم.

وعقد ممثلو الدول الأعضاء في أوبك+، المؤلفة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وعددها 13 دولة ومجموعة من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك بقيادة روسيا، اجتماعا عن بعد اليوم الخميس وصدقوا على قرار سابق بإضافة 648 ألف برميل من النفط يوميا لأسواق النفط في تموز وآب. ويأتي أغلب الإنتاج الإضافي من السعودية والإمارات.