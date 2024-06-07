هل يعتبر بوتين استخدام الأسلحة النووية في الوقت الحالي ضروريًا؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه لا يرى أي تهديد حالي لسيادة روسيا يستدعي استخدام الأسلحة النووية، بالمقابل، حذر مرة أخرى من أن موسكو قد ترسل أسلحة إلى دول أخرى لضرب أهداف غربية.

وقال بوتين في حديثه في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، إن استخدام الأسلحة النووية ممكن فقط في “حالات استثنائية”، وأنه لا يعتقد أن “مثل هذا الوضع قد نشأ حاليا”.

كما قال إن روسيا تدرس إرسال أسلحة إلى خصوم الغرب، مكررا التحذير الذي أطلقه قبل أيام.

ولم يذكر ما هي الدول أو الكيانات التي كان يشير إليها، وأكد أن موسكو لا تقوم بذلك حاليا.

وتابع: “إذا كانوا يزودون منطقة القتال (بالأسلحة) ويدعون إلى استخدام هذه الأسلحة ضد أراضينا، فلماذا لا يكون لنا الحق في أن نفعل الشيء نفسه؟ لكني لست مستعدا للقول بأننا سنفعل ذلك غدا”.

إضافة إلى ذلك، حذر الرئيس الروسي من أن بلاده قد تستخدم أسلحة بعيدة المدى لضرب أهداف غربية، ردا على سماح حلفاء الناتو لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم لمهاجمة أراض روسية.

وأعاد التأكيد على استعداد بلاده لاستخدام أسلحة نووية إن رأت تهديدا على سيادتها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، صرح بوتين بأن الاقتصاد الروسي ينمو بالرغم من العقوبات الدولية المكبلة، كما أن البلاد تتوسع في علاقاتها الاقتصادية مع دول في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، فيما سعى لطمأنة المستثمرين.