السبت 16 ذو القعدة 1442 ﻫ - 26 يونيو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يعود ترامب إلى كرسي الرئاسة في آب؟ قلق كبير في وزارة الأمن الداخلي

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 12:33 مساءً
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

هل يعود الرئيس الأميركي السابق، المثير للجدل، دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة؟ أعلن مسؤول كبير في الوزارة لأعضاء في الكونغرس، أن نظرية إعادة تنصيب دونالد ترامب، رئيسا في شهر أغسطس/آب القادم، أثارت مخاوف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وجاءت هذه المخاوف في إحاطة قدمها جون كوهين، كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في الوزارة، إلى لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي، بحسب مصادر لـ”بوليتيكو”.

وفي مناقشة الإحاطة سألت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، كوهين عن كيفية تتبع وزارة الأمن الوطني انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والطريقة التي يمكن أن يؤجج بها الخطاب العنف. كما طرحت على وجه التحديد النظرية التي تزعم أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا في أغسطس.

وقد رد كوهين قائلا إن وزارة الأمن الوطني ليست على علم بأي تهديدات محددة وذات مصداقية بالعنف مرتبطة بنظرية المؤامرة حول إعادة ترامب إلى منصبه، مؤكدا أن “الوزراة تتابع النقاشات التي تحصل عبر الإنترنت بين الجماعات المتطرفة حول هذا الموضوع”.

وكشف أن “مسؤولي الوزارة قلقون للغاية حيال ذلك، لأنه يغذي الرواية الكاذبة بأن الانتخابات تم تزويرها، وهي رواية قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من المتطرفين”.

    المزيد من أخبار العالم

    احتجاجات في قطاع الطاقة الإيراني
    أزمة في قطاع الطاقة الإيراني واحتجاج مئات العمال على تدني أجورهم
    ديريك شوفين
    نال جزاءه.. السجن 22 عاما بحق الضابط المتسبب بمقتل “فلويد”
    برنامج إيران النووي يثير قلق العالم
    طهران تصعّد: الاتفاق النووي حيّ بفضل بقائنا فيه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بقايا إنسان- تعبيرية
    فيديو.. العثور على بقايا إنسان عمره أكثر من 130 ألف عام بمدينة الرملة
    شجرة مانجو- تعبيرية
    حراسات خاصة وكاميرات مراقبة لحماية شجرة مانجو بالهند.. ما قصتها؟
    فيديو صادم من بلدة لبنانية.. أكثر من 40 ألف ليتر بنزين مخبأة داخل بئر!