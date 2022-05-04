هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!

مع اقتراب تاريخ التاسع من أيار، او ما يعرف بيوم النصر في روسيا، يترقب العالم بقلق خطابا من المنتظر أن يلقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحدد من خلاله نقاط ارتكاز الحرب في أوكرانيا.

واستشرافا لأهم بنود الخطاب، يعتقد مسؤولون ومحللون غربيون أن بوتين قد يعلن الحرب رسميا في أوكرانيا وكذلك التعبئة الوطنية، فيما يرى مراقبون أنه قد ينهيها بإعلان النصر.

من جهته نفى الكرملين، الأربعاء، تلك التكهنات، وردا على سؤال حولة نية بوتين إعلان الحرب على أوكرانيا في التاسع من مايو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لن يحدث أمر كهذا. هذا هراء”.

وأضاف بيسكوف أنه لا ينبغي للناس الاستماع إلى التكهنات بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التعبئة الوطنية.

ويصف بوتين حتى الآن تحركات روسيا في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” وليست حربا.

لكن ساسة غربيين وبعض مراقبي الشأن الروسي تكهنوا بأنه قد يستعد لإعلان مهم يوم الاثنين المقبل في ظل مجموعة من السيناريوهات المحتملة مثل إعلان صريح بشن حرب أو إعلان النصر.

ويُعد يوم النصر الذي يحل في التاسع من الشهر الجاري أحد أهم المناسبات الوطنية في روسيا، وهو ذكرى التضحية السوفيتية الهائلة التي تم تقديمها خلال هزيمة ألمانيا النازية فيما يُعرف في روسيا بالحرب الوطنية العظمى.

وقُتل ما يقدر بنحو 27 مليون مواطن سوفيتي في الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها بين عامي 1941 و1945 ودمرت الاتحاد السوفيتي وفقدت كل أسرة تقريبا عزيزا لديها.

واستغل بوتين الخطابات السابقة في يوم النصر لتوجيه انتقادات للغرب واستعراض القوة العسكرية للجيش الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.