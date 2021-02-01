هل يكون نافالني بديلا لـبوتين؟

يشعر الروس يشعرون بأن الرئيس بوتين ليس الحل الوحيد، في ظل المظاهرات واسعة النطاق التي اجتاحت البلاد للمطالبة بإطلاق سراح الزعيم المعارض أليكسي نافالني، وذلك صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وأضافت في تحليل نشرته اليوم الإثنين، أن ”روسيا ليست على أعتاب ثورة، ولكن الاحتجاجات التي شهدتها الأيام الأخيرة تشير إلى أن قطاعا عريضا من المجتمع الروسي مستاء بشدة من قياداته“، بحسب “إرم نيوز”.

وتابعت: ”يمكن أن يكون مشهد المظاهرات مبهجا، حيث يسير المتظاهرون الذين يحملون الفكر ذاته كتفا إلى كتف، وهم يهتفون (روسيا ستكون حرة).. يبدو أن كلمات نافالني وهو متجه إلى السجن تدوي في آذانهم: لست خائفا، وأريد منكم ألا تكونوا خائفين“.

وأردفت الصحيفة: ”لكن الحقيقة أن الكرملين لا يزال يملك العديد من الأوراق.. لا توجد انشقاقات في الجيش أو المؤسسة الأمنية، وأعداد المتظاهرين ليست خطيرة.. المعارضة البرلمانية لبوتين تم سحقها منذ فترة طويلة، كما أن رد الفعل الدولي ضعيف للغاية؛ ما يدفع السلطات ورجال الأعمال الكبار الموالين لها إلى عدم التفكير في تعديل سياساتهم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين سيكون أمام مشكلة على المدى الطويل، إذ تشير استطلاعات إلى أن نصف المشاركين في المظاهرات يقومون بذلك للمرة الأولى في حياتهم، ومعظمهم من الشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاعات توضح أن ثلث هؤلاء المتظاهرين كانوا أطفالا عندما تولى بوتين منصبه عام 2000، أو أنهم وُلدوا وعاشوا حياتهم تحت حكمه.

وقالت الصحيفة: ”بوتين يعتمد على شعارات الاستقرار، والتخويف من العودة إلى الفقر والفوضى، ولكن الاقتصاد الآن هش، كما أن شبح التسعينيات لا يعني شيئا بالنسبة للمراهقين والشباب في العشرينات من عمرهم.. من سيحدد مصير روسيا هم الغالبية الصامتة، الذين تم إقناعهم بأنه لا يوجد بديل لبوتين“.

وختمت الصحيفة تحليلها بالقول: ”يمكن للكرملين أن يقوم بتحييد نافالني، من خلال إبعاده عن شاشات التلفاز ومنعه من المشاركة في الانتخابات. ولكنه أصبح جزءا من الموجة الحالية، إذ بدأ الروس في النظر إليه على أنه بديل ممكن لبوتين البالغ من العمر 68 عاما.. التغيير ليس قاب قوسين أو أدنى، ولكن من المؤكد أنه على الطريق“.