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هل يمكنها ألمانيا تحمل حظر واردات النفط الروسي؟

2 - مايو - 2022
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لايزال خيار حظر واردات النفط والغاز الروسي على طاولة البحث بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تزامنا مع تواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للشهر الثالث على التوالي.

وفي آخر المستجدات، أفاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين بان ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظرا يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام على الرغم من أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.

وفي السياق، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح في بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي “تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط… ولن يكون ذلك دون عواقب”.

وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 بالمئة من 35 بالمئة قبل الغزو.

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