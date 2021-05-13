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هل ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في غزة؟

13 - مايو - 2021
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة

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مع تزايد حدة التصعيد العسكري الخطير الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال أن قيادته ستتبنى اليوم الخميس خططا لتنفيذ عملية برية محتملة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان قوله إن مجموعة من الخطط بشأن التدخل البري المحتمل في القطاع ستُعرض في وقت لاحق من اليوم على هيئة الأركان العامة للمصادقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط التي وضعتها فرقة غزة والقيادة الجنوبية التابعتان للجيش الإسرائيلي قد تحال لاحقا إلى القيادة السياسية للدولة كي تنظر فيها.

وحشدت إسرائيل مؤخرا قوات إضافية عند حدود قطاع غزة، وسط الجولة الجديدة من التصعيد العسكرية حوله، لكن لم يتم تبني قرار حتى الآن بشأن ما إذا كانت الدولة العبرية ستمضي قدما في شن حملة برية جديدة هناك.

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