هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

استدعت حكومة هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الوضع الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، حسبما أعلن وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس اليوم الجمعة.

وقال رينا: “في ظل الوضع الإنساني الخطير الذي يعاني منه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، قررت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو استدعاء سفير جمهورية هندوراس في إسرائيل، السيد روبرتو مارتينيز، على الفور لإجراء مشاورات”.

ويأتي القرار الذي إتخذته حكومة كاسترو اليسارية في أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها دول أخرى في المنطقة في وقت سابق من الأسبوع.

واستدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بشأن الأحداث المحيطة بالصراع في غزة، في حين تحركت بوليفيا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.