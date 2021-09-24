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هنغاريا تؤكد تسييس مسلك اللقاحات في الاتحاد الأوروبي

24 - سبتمبر - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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قال بيتر سيارتو وزير خارجية هنغاريا، إنه يوجد تسييس في مسالك الاتحاد الأوروبي وربما في مسالك منظمة الصحة العالمية، تجاه موضوع اللقاحات.

وأضاف الوزير الهنغاري، خلال تعليقه على الوضع حول لقاح “سبوتنيك V” الروسي: “يؤسفني أن أقول إنه منذ تفشي الوباء تمت ملاحظة، ظاهرتين: الإيديولوجية والتسييس”.

وشدد الوزير الهنغاري، على أن ذلك يعتبر مشكلة كبيرة فعلا.

ووفقا له، لم تنظر حكومة بودابست أبدا إلى موضوع اللقاحات من وجهة نظر عقائدية.

وقال الوزير سيارتو، ردا على سؤال عما إذا كان يرى أسبابا سياسية لمشاكل الموافقة على لقاح سبوتنيك، من جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية: “اعتبرنا اللقاحات دائما، أداة لإنقاذ حياة الناس. لكن يؤسفني أن أقول إن اللقاحات، لا تزال تعتبر كقضية عقائدية وسياسية في بروكسل وربما في جنيف أيضا”، بحسب “نوفوستي”.

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