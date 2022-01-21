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هواء سيبيريّ في السعودية وبردٌ غير مسبوق

21 - يناير - 2022
ثلج السعودية

ثلج السعودية

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تشهد المدن السعودية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمال البلاد وصلت الحرارة في بعضها إلى 3 درجات تحت الصفر.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط السعودية، 3 درجات تحت الصفر، حسبما نقلت “فرانس برس” عن المركز الوطني للأرصاد.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد إن السعودية ستشهد “انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الاسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر”.

وسجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن 3 درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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