هواوي تفصل أعمالها في روسيا عن رابطة الدول المستقلة

قال مصدر مقرب من شركة هواوي لرويترز، الثلاثاء، إن العملاق الصيني في مجال الاتصالات سيفصل وحدته للأعمال في روسيا وروسيا البيضاء عن بقية دول رابطة الدول المستقلة.

وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية اليومية أول من أفاد بالتحرك نقلا عن مصادر.

وستخضع الدول الأخرى في رابطة الدول المستقلة، المتألفة من جمهوريات سوفييتية سابقة، لإشراف مكتب هواوي في البحرين.

وقال المصدر لرويترز إن العمل لإجراء التغييرات بدأ وستصبح الترتيبات الجديدة سارية رسميا في مطلع عام 2023.

ولم ترد هواوي بعد على طلب للتعليق.

وأفادت فيدوموستي في سبتمبر أيلول بأن هواوي نقلت بعض موظفيها في روسيا إلى قازاخستان وأوزباكستان.