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هوكشتاين: عند استخراج الغاز الطبيعي سنتأكد من أن يحظى لبنان بـ24 ساعة تغذية

منذ 13 دقيقة
الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏

الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ‏

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أعلن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أنني أعتقد أن اللبنانيين يستحقون دولة تعمل لمصلحة مواطنيها.

وقال هوكشتاين في حديث لـmtv: الرئيس الأميركي جو بايدن كان ممتناً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية كانت تساعد خلال سير هذه المفاوضات ولا شك أن فرنسا مهتمة لما يحصل في لبنان والتقيت بممثلي الحكومة الفرنسية بشكل يومي حين كنت في لبنان ونحن نشكر مساعدتهم”.

وأضاف: “اللبنانيون فرحون أن القرار اتخذ لأنهم يستحقون الأمل وفرصة للنمو ونحن كولايات متحدة سنفعل ما بمقدارنا لندعم أهداف اللبنانيين”.

وتابع: “عند استخراج الغاز الطبيعي سنتأكد من أن يحظى لبنان بـ24 ساعة تغذية كهربائية قبل كل شيء والأمر سيتم بشكل سريع”.
ولفت هوكشتاين إلى أن فرص الصراع تنخفض وسيصبح البلد آمناً والشركات ستستثمر في لبنان وسيكون هناك فرص عمل لذا أعتقد اننا سنشهد على الفور أو بنسبة سريعة تغييراً.

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