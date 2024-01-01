هولاندا.. القبض على أكثر من 200 شخص في أعمال شغب ليلة رأس السنة

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على أكثر من 200 شخص ليلة رأس السنة خلال أعمال شغب في أنحاء البلاد أصيب فيها العشرات من رجال الشرطة.

وتعرضت الشرطة في عدة مدن لهجوم بالألعاب النارية والحجارة، فيما وصفها متحدث في تصريحات لقناة إن.أو.اس بأنها ليلة مليئة بالحوادث الخطيرة والعنف “غير المقبول”.

وقالت الشرطة في روتردام إن أكثر من 100 سيارة ومركبات أخرى أضرمت فيها النيران، بينما استلزم الأمر الاستعانة بفرق مكافحة الشغب لتفريق الحشود العنيفة في أمستردام ولاهاي ومدن أخرى.

كما تمت الاستعانة بفرق مكافحة الشغب في أنحاء البلاد لمساعدة فرق الإطفاء التي تعرضت لهجوم بالألعاب النارية أثناء محاولتها إخماد العديد من الحرائق.

وفي مدينة هارلم، قالت الشرطة إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث إطلاق ألعاب نارية قبل وقت قصير من منتصف ليل الأحد.