هولندا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في روتردام

أعلنت الشرطة الهولندية أنّ فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، توفيت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في إطلاق نار اليوم الخميس، في فصل دراسي في حرم مستشفى جامعي ومنزل مجاور في روتردام، مما يرفع عدد القتلى في الحادث إلى ثلاثة.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “توفيت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التي أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق النار في ساحة هيمان دولارتبلين. كما توفيت والدتها، وهي من سكان روتردام تبلغ من العمر 39 عامًا، في إطلاق النار هذا”.

كان قائد الشرطة المحلية فريد فيستيربيك، قد أعلن في وقت سابق اليوم، في مؤتمر صحافي، أنّ مسلحًا في روتردام قتل شخصين على الأقل، هما امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا ومعلمة عمرها 42 عامًا في جامعة إيراسموس، اليوم الخميس، في موقعين.

كما أصيبت ابنة المرأة البالغة من العمر 14 عامًا بالرصاص وأصيبت بجروح خطيرة.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، وهو طالب في جامعة إيراسموس، وذلك بعد إطلاق النار الذي بدأ في منزل واستمر في قاعة دراسية في منشأة طبية قريبة. ولم تحدد الشرطة بالضبط عدد القتلى.

وقالت سلطات السلامة المحلية إن حريقًا شبّ في المنزل وتم إخماده، كما قالت وسائل إعلام محلية إن حريقًا اندلع في المركز الطبي الجامعي أيضًا.