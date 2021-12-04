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هولندا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجًا على قيود كورونا

4 - ديسمبر - 2021
احتجاجات ضد قيود كورونا

احتجاجات ضد قيود كورونا

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تظاهر عدة آلاف في بلدة أوترخت بوسط هولندا، اليوم السبت، للاحتجاج على القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا التي بدأ سريانها مطلع الأسبوع الماضي.

وسار المحتجون في شوارع البلدة رافعين لافتات تقول “الحرية الطبية الآن!” ولوحوا بالعلم الهولندي. وانتشر رجال الشرطة بكثافة على امتداد طريق المسيرة.

والاحتجاج هو أول مظاهرة كبيرة في هولندا ضد الإجراءات التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر ليلا لكبح موجة غير مسبوقة لإصابات كوفيد-19 تخشى السلطات أن تتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

وشهدت هولندا احتجاجات عنيفة قبل أسبوعين بعد إعلان الحكومة خططا لمنع معظم الذين لم يتلقوا التطعيم من دخول الأماكن العامة. وتواجه تلك الخطط، التي لم تطبق بعد، اعتراضا واسعا بالبرلمان بما يشمل أحزابا بالائتلاف الحاكم.

وأعلنت السلطات الهولندية، السبت، عن “الرقم الصادم” لعدد المصابين بمتحور “أوميكرون”، الذين وصلوا للبلاد من جنوب أفريقيا.

وقالت السلطات الصحية الهولندية إن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، هو 18.

وقال المعهد الهولندي للصحة في بيان أنه أنهى فحصه لركاب الرحلتين.

وكانت الرحلتان قد أقلعتا بالفعل في 26 نوفمبر، عندما فرضت الحكومة الهولندية قيودا جديدة على السفر بسبب مخاوف من أوميكرون.

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