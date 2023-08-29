هولندا.. الادعاء يسعى لسجن باكستاني خطط لاغتيال سياسي متطرّف

قال ممثلو الادعاء العام الهولندي لقضاة إنهم يطالبون بحكم بالسجن لمدة 12 سنة على رجل باكستاني يُحاكم غيابيا بتهمة التحريض على قتل زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز في 2018.

ويواجه المشتبه به الذي يبلغ من العمر 37 عاما، والذي تم تحديد هويته في المحكمة بأنه لاعب الكريكيت السابق خالد لطيف، اتهامات بالتحريض على القتل والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية والتهديد بالعنف ضد فيلدرز. ولم يحضر لطيف، الذي يعيش في باكستان، جلسة الاستماع.

وقال ممثلو الادعاء العام إن لطيف نشر مقطع فيديو في 2018 يعرض فيه ثلاثة ملايين روبية (نحو 21 ألف يورو حينئذ) مكافأة لمن يقتل فيلدرز. وجاء ذلك المقطع بعدما قال فيلدرز إنه يعتزم إقامة مسابقة رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد. وأُلغيت المسابقة في وقت لاحق.

ويُعد تصوير الأنبياء تطاولا مرفوضا وعملا مسيئا للغاية في الإسلام.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع لطيف للتعليق.

وفيلدرز (59 عاما) واحد من أبرز زعماء اليمين المتطرف في أوروبا وشخصية رئيسية في الجدل المحيط بالهجرة في هولندا على مدى العقد المنصرم، على الرغم من أنه لم يكن قط واحدا عضوا في حكومة.

وحزب الحرية الذي ينتمي إليه فيلدرز هو ثالث أكبر حزب في البرلمان الهولندي وهو حزب المعارضة الرئيسي. ويعيش فيلدرز تحت حماية الشرطة بصورة مستمرة منذ 2004.

وقال الادعاء العام إنه لا توجد اتفاقيات سارية بين هولندا وباكستان فيما يتعلق بالتعاون القضائي أو تسليم الأشخاص وإن طلبات التعاون السابقة في هذه الحالة لم يُرد عليها.