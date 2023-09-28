هولندا.. الشرطة تكشف عن وقوع قتلى في هجوم روتردام

أعلنت الشرطة الهولندية مقتل عدد من الأشخاص في مدينة روتردام عصر اليوم الخميس، بعد أن فتح مسلح الرصاص عليهم.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بعد إطلاق النار الذي بدأ في منزل واستمر في قاعة دراسية في منشأة طبية قريبة. ولم تحدد الشرطة بالضبط عدد القتلى.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الشرطة في وقت سابق اليوم، إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار، مشيرة إلى أنّ فريق اعتقال دخل إلى المنشأة الطبية بحثًا عن المشتبه بضلوعه في الهجوم، والذي وُصف بأنه رجل طويل القامة يرتدي زيًا مموهًا.

وقالت سلطات السلامة المحلية إن حريقًا شبّ في المنزل وتم إخماده، كما قالت وسائل إعلام محلية إن حريقًا اندلع في المركز الطبي الجامعي أيضًا.