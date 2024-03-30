هولندا.. انتهاء واقعة احتجاز رهائن بملهى ليلي والشرطة تحتجز رجلاً مقنعاً

انتهت واقعة احتجاز رهائن في ملهى ليلي بشرق هولندا (السبت 30-3-2024) عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يضع قناعا خلال خروجه من الملهى.

وجاء في بيان للشرطة “تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وألقي القبض على شخص واحد… لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت”.

وقال صحفيون في مكان الحادث إن رجلا خرج من الملهى الليلي رافعا يديه ثم ألقت الشرطة القبض عليه ووضعته في سيارة تابعة لها.

وذكرت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أرسلت عدة وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط مدينة إيده، للتعامل مع احتجاز الرهائن.

وأفادت الشرطة في وقت سابق بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن تمت بدافع إرهابي.

ونقلت صحيفة دي تيليغراف الوطنية عن عدة مصادر لم تكشف عن هوياتها القول إن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في ملهى ليلي.